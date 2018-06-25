В Казахстане увеличились продажи дорогих автомобилей

25 июня 2018 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанцы в января-мае текущего года приобрели 20 620 новых легковых автомобилей на сумму 165,2 миллиарда тенге. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Как отмечается в сообщении, каждый пятый покупатель в Казахстане выбирает автомобиль дешевле 3,5 млн тенге.

Средняя стоимость легкового автомобиля в мае составила 8,8 миллиона тенге и в сравнении с январем текущего года выросла на 14 процентов (+ 1 089 688 тенге). Средняя цена легкового автомобиля отечественного производства составила 5,3 миллиона тенге (+20,4 процента, или 911 061 тенге к январскому показателю).

"Основная причина повышения средней стоимости кроется в изменении структуры поставок автомобилей и машинокомплектов и лишь отчасти обусловлена ростом отпускных цен», - говорится в сообщении.

С начала года наибольший рост отпускной цены сопровождал продажи таких моделей, как Hyundai Accent (+6 процентов, или 450 тысяч тенге), Ravon R4 (+6 процентов; +200 тысяч тенге) и Toyota Camry (+4 процента; +485 тысяч тенге). Неизменной осталась стоимость Lada Granta и Toyota RAV 4.

Наибольшее снижение стоимости базовой комплектации продемонстрировали Hyundai Tucson (-7 процентов, или 650 тысяч тенге), Hyundai Elantra (-4 процента; 250 тысяч тенге) и Lada 4x4 (-2 процента; 75 тысяч тенге).

В сравнении с январскими продажами в мае зафиксировано сокращение доли бюджетного сегмента и наоборот - увеличение сегмента дорогих автомобилей.

Так, сбыт автомобилей стоимостью менее 3,5 миллиона тенге сократился с 28,7 процента до 13,5 процента. Более четверти авторынка в мае составили автомобили в ценовой категории от 5 до 7 миллиона тенге (28,7процента), тогда как в январе этот показатель равнялся 15,8 процента. Сегмент автомобилей бизнес-класса (10-15 миллиона тенге) также продемонстрировал рост с 7,9 процента до 20,5 процента.

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