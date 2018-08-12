Президент Казахстана предложил заключить соглашение о доверии по военной деятельности на Каспии

12 августа 2018 13:33 (UTC+04:00)

Президент Казахстана предложил заключить соглашение о доверии по военной деятельности на Каспии

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, открывая V Каспийский саммит, предложил "пятерке" участвующих в нем стран заключить соглашение о мерах доверия по военной деятельности на Каспии, передаёт ТАСС.

"Отдельного внимания заслуживает тот факт, что сегодня будет нами будут подписаны шесть важных международных договоров. Предлагаем заключить пятистороннее соглашение о мерах доверия в сфере военной деятельности по Каспию", - отметил Нурсултан Назарбаев.

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