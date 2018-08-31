В Карагандинской области Казахстана реализуется крупный проект по геологоразведке

БАКУ /Trend/ - В Карагандинской области Казахстана совместно с иностранными инвесторами реализуется крупный проект по геологоразведке. Об этом сообщают в пятницу казахстанские СМИ.

Согласно информации, австралийско-британский концерн, название которого не уточняется, выделил на поиски полезных ископаемых девять миллиардов тенге.

Общая площадь поисков составляет 17 тысяч квадратных метров. Разведка идет на участках Балхаш-Сарышаган и Коргантас.

Геологи ожидают обнаружить здесь крупные залежи меди порфирного типа. Отличительные особенности таких месторождений - руды большого объема. Также в регионе планируют открыть геохимическую лабораторию. Отмечается, что подобная лаборатория появится впервые.

«В следующем году в первом полугодии мы ее запустим. Сейчас идет строительство здания, и в конце года мы закупаем оборудование», - сообщил председатель правления АО «Казгеология» Галым Нуржанов.

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