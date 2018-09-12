KASE запускает торги еврооблигациями с расчетами в долларах

БАКУ/Trend/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) с 17 сентября 2018 года запускает торги листинговыми еврооблигациями с расчетами в долларах США.

Этот инструмент предоставит физическим и юридическим лицам доступ к торгам и расчетам долговыми ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, без проведения дополнительных процедур конвертации валют, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию биржи.

«На текущий момент листинговые долговые ценные бумаги, номинированные в иностранных валютах, торгуются на KASE по схеме Т+0 с расчетами в тенге и необходимостью полного преддепонирования актива до момента подачи заявки и заключения сделки», — пояснили на фондовой бирже.

Проведение торгов еврооблигациями с расчетами в долларах будет осуществляться в отдельной версии торговой системы с применением схемы расчетов Т+2 и клиринга по итогам торгового дня.

«Данная схема позволяет заключать сделки с частичным обеспечением. При этом поставка актива для расчетов по сделке должна быть осуществлена участником торгов к 17.00 дня проведения расчетов (на второй день после заключения сделки). В этой отдельной версии торговой системы по еврооблигациям, возможно, будет совершение операций репо сроком на один день. Данные операции будут участвовать в едином клиринге со сделками купли-продажи еврооблигаций, заключенными в долларах в этой же версии торговой системы. В целях покрытия риска изменения цены еврооблигаций, возникающего в случае неисполнения своих обязательств каким-либо участником торгов, будет использоваться его маржевое обеспечение, в качестве которого могут выступать иностранная валюта (доллары) и еврооблигации, находящиеся на счетах участника в Центральном депозитарии», — пояснили в KASE.

Торги еврооблигациями с расчетами в тенге по схеме Т+0 будут продолжены в прежнем режиме.

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