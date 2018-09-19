KASE: Курс доллара в Казахстане снижается

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов в среду на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 363,61 тенге за доллар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов во вторник курс иностранной валюты понизился на 6,87 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 361,9 тенге за доллар, максимальный - 366 тенге. Объем торгов составил 33,05 млн долларов.

Во вторник на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов составил 370,48 тенге, дневной - 368,62 тенге, по итогам обеих сессий - 369,36 тенге. Суммарный объем торгов составил 70,7 млн долларов.

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