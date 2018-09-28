За 10 лет в Казахстан привлечено 250 млрд долларов

БАКУ /Trend/ - За последние 10 лет примерно 250 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций были привлечены в различные сферы экономики Казахстана. Об этом сказал премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, открывая работу "Форума высокого уровня по продвижению торговли и инвестиций для целей развития "Евразийский взгляд", сообщает в пятницу "Казинформ".

По его словам, улучшение инвестиционного климата является приоритетным для республики Казахстан. В прошлом году приток прямых иностранных инвестиций составил порядка 21 миллиардов долларов США, и четверть этого объема была направлена в обрабатывающую промышленность.

Глава правительства также отметил, что всего в несырьевые отрасли направлено примерно 50 процентов всех иностранных инвестиций.

"Положительная динамика сохраняется и в текущем году: за первую половину текущего года были достигнуты договоренности по реализации 69 новых проектов с крупными инвесторами, в том числе с десятью мультинациональными компаниями из Китая, Турции, США, ОАЭ, Великобритании и стран ЕС", - добавил Бакытжан Сагинтаев.

Премьер проинформировал участников форума о том, что в Казахстане уже работают такие международные компании, как Toyota, Heidelberger, Alstom.

"Наша страна занимает первое место по инвестиционному климату в Центральной Азии и более 70 процентов инвестиций стран Центральной Азии приходится на долю Казахстана", - сообщил Бакытжан Сагинтаев.

Глава правительства отметил, что в целях улучшения инвестиционного климата в Казахстане последовательно проводятся реформы, обеспечивается открытый диалог и взаимодействие с инвесторами, а также совершенствуется инфраструктура для привлечения инвестиций.

"Я приведу лишь одну цифру - за последние четыре года было проведено 52 реформы в таких направлениях, как налоговая и таможенные сферы, господдержка предпринимательства. Таки образом, в среднем, 13 реформ за год", - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, в Астане стартовал международный "Форум высокого уровня по продвижению торговли и инвестиций для целей развития "Евразийский взгляд"". Этот форум проводится Казахстаном в партнерстве с группой ВТО "Друзья по содействию инвестициям для целей развития", куда входят 17 развивающихся и наиболее развитых стран-членов ВТО, в числе которых: Аргентина, Бразилия, Катар, Китай, Республика Корея, Мексика, Нигерия и другие.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.