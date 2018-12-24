БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 24 декабря 2018 года составил 372,31 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 0,88 тенге по сравнению с утренней сессией 21 декабря (371,43 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 371 тенге за доллар США, максимальный — 372,90 тенге, а курс закрытия составил 372 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 80, 450 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 116.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 24 декабря составляет 371,35 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 374 тенге.

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