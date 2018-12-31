Опасные пиротехнические изделия изъяты в Актау

31 декабря 2018 13:58 (UTC+04:00)

Управлением по чрезвычайным ситуациям Актау совместно с местной полицейской службы проведен рейд на рынке ТОО «Магаш», как передаёт Trend со ссылкой сообщает МИА «Казинформ».

Внимание сотрудников КЧС привлекли индивидуальные предприниматели, незаконно реализующие пиротехнические изделия на территории рынка, расположенного на территории 31 микрорайона.

Выяснилось, что пиротехника не соответствуют правилам пожарной безопасности. Было принято решение об изъятии 300 изделий.

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