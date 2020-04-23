США выделили средства для поддержки Казахстана в борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - США дополнительно выделили 348 миллионов тенге (800 тысяч долларов) через Агентство США по международному развитию (USAID) для поддержания Казахстана в борьбе со вспышкой COVID-19, передает в четверг Trend со ссылкой на посольство США в Казахстане.

«Казахстан предпринимает решительные действия, чтобы остановить распространение вируса. В борьбе с COVID-19, правительство США поддерживает Казахстан и других партнеров по всему миру. Являясь международным сообществом, мы должны объединить наши усилия. Каждый из нас может внести свой вклад в прекращение пандемии, оставаясь дома и следуя указаниям правительства», - сказал посол США в Казахстане Уильям Мозер.

В целом, с учетом дополнительного взноса, США предоставили 713 миллионов тенге (свыше 1,6 миллиона долларов), для оказания помощи Казахстану в ответ на вспышку COVID-19.

«Посредством оказанной помощи, USAID сфокусирован на содействие Казахстану в укреплении собственных возможностей по борьбе с этой болезнью и поддержку следующих приоритетных областей: профилактика и борьба с инфекциями; подготовка лабораторных систем к крупномасштабным испытаниям; и информирование общественности о шагах, которые они могут предпринять для предотвращения и реагирования на распространение вируса», - говорится в сообщении посольства.

Напомним, что постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на период с 16 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Приказом президента Казахстана от 14 апреля 2020 года, период действия режима ЧП в стране был продлен до семи утра первого мая.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 2 207 человек.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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