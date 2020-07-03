Казахстан в июне выполнил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 105%

Казахстан выполнил в июне обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 105%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана в пятницу, передает Trend.

"По предварительным данным, добыча нефти без учета конденсата в июне текущего года составила 5,3 млн тонн, или 1,297 млн баррелей в сутки. Уровень выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+ в июне составил 105%", - говорится в сообщении.