835 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 835 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 74, город Алматы - 131, город Шымкент - 25, Акмолинская область - 68, Актюбинская область - 4, Алматинская область - 69, Атырауская область - 85, Восточно-Казахстанская область - 41, Жамбылская область - 17, Западно-Казахстанская область - 41, Карагандинская область - 42, Костанайская область - 73, Кызылординская область - 9, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 75, Северо-Казахстанская область - 50, Туркестанская область - 21.
Всего в стране выявлены 166146 заболевших.
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