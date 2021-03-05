857 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 857 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 132, город Алматы - 134, город Шымкент - 27, Акмолинская область - 57, Актюбинская область - 28, Алматинская область - 47, Атырауская область - 40, Восточно-Казахстанская область - 39, Жамбылская область - 17, Западно-Казахстанская область - 72, Карагандинская область - 61, Костанайская область - 59, Кызылординская область - 13, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 78, Северо-Казахстанская область - 37, Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 216467 заболевших.
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