В Казахстане разработают концепцию развития креативных индустрий

Концепцию развития креативных индустрий разработает Правительство Казахстана.

Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы по вопросам развития креативного сектора экономики под председательством Первого заместителя Премьер-Министра Алихана Смаилова, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства.

В документе, который планируется разработать до 1 августа, будут отражены меры государства по развитию креативного предпринимательства, выводу креативной продукции на экспортные рынки, подготовке и переподготовке кадров для креативных индустрий, поддержке талантливых казахстанцев, управлению интеллектуальной собственностью и другие.

В результате ограничений, связанных с пандемией, очень сильно пострадали десятки творческих бизнесов.

«Если государство поверит в нас, поддержит творческих людей, то мы сумеем за несколько лет увеличить объем экспорта креативной продукции минимум в 5 раз и внести весомый вклад в развитие экономики страны», — заявил Э. Курмашев.

Подводя итоги первого заседания рабочей группы, первый вице-премьер страны Алихан Смаилов отметил, что развитие креативной экономики затрагивает очень широкий спектр вопросов и требует слаженной работы.

В завершение он дал ряд конкретных поручений министерствам и акиматам. Справочно: креативная экономика — это особый сектор экономики, основанный на творческой деятельности. К нему относят музыку, моду, дизайн, архитектуру, кино, IT, медиа, театр и др. Сегодня креативная экономика является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. По оценке международных экспертов, вклад креативных индустрий в мировой ВВП превысил $2,6 трлн (около 3%).