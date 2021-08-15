Товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном вырос почти наполовину

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном в январе–мае 2021 года вырос на 49 процентов, составив 74,6 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на портал Finprom.

При этом экспорт из Казахстана в Туркменистан составил 48,6 миллиона долларов, а импорт из Туркменистана достиг 26 миллионов долларов, увеличившись на 80,3 процента.

Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнерами. Две страны также постоянно осуществляют экспортно-импортные операции в рамках Евразийской экономической комиссии.

Так, Туркменистан в январе - июле 2020 года увеличил на 56,8 процента экспорт изделий из цемента, бетона или искусственного камня в Казахстан.

В указанный период из Туркменистана в Казахстан было экспортировано более 1,243 тысячи тонн изделий из цемента, бетона или искусственного камня на общую сумму 39,79 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном составил 145,92 миллиона долларов, что на 48,7 процента больше, чем в 2018 году.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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