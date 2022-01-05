Президент Казахстана вступает в должность председателя Совета безопасности

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступает в должность председателя Совета безопасности, передает в среду Trend.

Соответствующее заявление Токаев сделал в ходе обращения к народу на фоне протестов, продолжающихся в Алматы.

"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности, намерен действовать максимально жестко", - сказал он.

Президент также заявил, что остается привержен проведению последовательных реформ и в скором времени выступит с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана.

Отметим, что ранее, с 1991 года, должность председателя Совета безопасности занимал Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев.