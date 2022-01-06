Российские подразделения миротворческого контингента приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане
БАКУ /Trend/ - Передовые подразделения российской части миротворческого контингента, переброшенного в Казахстан, уже приступили к выполнению поставленных задач, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщили в ОДКБ, в состав миротворческих сил вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. "Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - подчеркнули в ОДКБ.
Российские ВДВ вошли в состав направленных в Казахстан миротворческих сил ОДКБ, самолеты ВКС перебрасывают их в республику, сообщает секретариат организации.
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