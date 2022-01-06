В Нур-Султане не планируется отключение электроэнергии и водоснабжения

Отключение электроэнергии и водоснабжения в городе Нур-Султан в свете акций протеста в Казахстане, начавшихся после резкого подорожания топлива, не планируется. Об этом в четверг сообщил телеканал "Хабар-24" со ссылкой на пресс-службу столичного акимата (городской администрации), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новость о перебоях в работе коммунальных служб столицы опровергли в акимате. По информации пресс-службы, отключение электроэнергии и водоснабжения в городе не планируется. В случае аварийных отключений, которые не связаны с незаконными собраниями, на места выезжают аварийные бригады и обслуживают объекты в штатном режиме. В акимате Нур-Султана призывают жителей города не доверять непроверенным источникам информации", - сообщили в эфире.