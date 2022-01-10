В Алматы нейтрализовали две экстремистские ячейки

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана нейтрализовали на территории Алматы две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в беспорядках. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"КНБ Республики Казахстан реализуются мероприятия по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и актов терроризма, а также выяснению обстоятельств совершенных преступлений. В результате на территории города Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 9 января по подозрению в совершении массовых противоправных акций, руководстве и участии в запрещенной экстремистской организации и вербовке в экстремистскую деятельность задержано четыре члена одной ячейки. "При обысках по местам их проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные вещественные доказательства", - пояснили в КНБ.

Согласно информации комитета, лидер другой группы, иностранный гражданин, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом. "По версии следствия, он целенаправленно прибыл в Казахстан для подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры. Организован розыск его пособников", - отметили в пресс-службе.

Там также заявили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, оперативные и следственные мероприятия продолжаются. "Наряду с этим, распространяемая в некоторых СМИ и социальных сетях информация о хищении из департамента КНБ по городу Алматы оружия, боеприпасов и иного имущества не соответствует действительности. Департамент работает в усиленном режиме в соответствии с требованиями красного уровня террористической угрозы", - добавили в ведомстве.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами и поджогами зданий госучреждений. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. 7 января власти республики сообщили, что конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах страны.