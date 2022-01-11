В столице Казахстана возобновлен доступ к проводному интернету

Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с понедельника, во вторник снова возобновлен, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом, как передает корр. ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

Выход в интернет в городе оказался заблокирован накануне примерно в 19:00 по местному времени (16:00 мск), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно. С 23:00 (20:00 мск) до 07:00 (04:00 мск) в Нур-Султане действует комендантский час.