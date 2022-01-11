Погранслужба Казахстана задержала 366 человек по подозрению в участии в беспорядках
Сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали 366 человек по подозрению в участии в антиобщественных акциях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник пресс-служба КНБ.
"Территориальными подразделениями Пограничной службы с началом контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что подразделения Пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности, охрана границы осуществляется в усиленном режиме.
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