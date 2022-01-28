Дальнейшая жизнеспособность партии Nur Otan зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания – Токаев

Дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«По итогам прошлогодних выборов, «Nur Otan» получила необходимый мандат доверия от народа. Однако исполнительная власть не воспользовалась им, допустила серьезное ухудшение социально-экономической ситуации», - сказал Президент.

Глава государства отметил, что поручения, планы, задачи зачастую выполнялись формально, на бумаге.

«По итогам 2021 года Правительство отчиталось об исполнении на 74% плановых индикаторов по предвыборной программе партии. Но кто даст гарантию, что эти сведения достоверны? Нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. Мое убеждение: лучше не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше», - подчеркнул Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

Президент также заявил, о необходимости обновления партии «Nur Otan».