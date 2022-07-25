Исламский банк развития намерен и дальше вкладывать средства в ряд проектов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с руководителем Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером реализацию ряда совместных проектов в различных отраслях экономики, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Глава государства напомнил, что Казахстан первым среди стран СНГ разработал партнерскую программу с ИБР. Расположенный более 25 лет региональный в Алматы офис координирует операции банка в странах Восточной Европы, СНГ, Монголии и Китае. Это свидетельствует о высокой важности и доверительных отношениях между Казахстаном и Исламским банком развития.

«Мы высоко ценим многолетнюю поддержку, которую Банк оказывает казахстанской экономике. За годы сотрудничества ИБР инвестировал более $1,6 млрд в приоритетные отрасли экономики и социальные проекты в нашей стране», – сказал Глава государства.

Аль-Джассер проинформировал главу государства о политике Банка в сфере инвестиций и планах на предстоящий период. По его словам, ИБР намерен продолжить вкладывать средства в реализацию проектов в сферах бизнеса, финансов, а также в модернизацию инфраструктуры и коммуникаций.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду в субботу.

После церемонии встречи президента Казахстана во дворце Короля «Каср Ас-Салам» Касым-Жомарт Токаев и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры.

В ходе переговоров обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных областях, представляющих взаимный интерес.

Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении.