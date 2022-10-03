В Казахстане зафиксирован рост добычи угля

БАКУ /Trend/ - За январь-август 2022 года в Казахстане добыты 73,7 млн тонн угля, передает в понедельник Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе совещании в правительстве Казахстана.

По его словам, это на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным угледобывающих предприятий, стоимость угля на ключевых разрезах сохранена на прошлогоднем уровне.

При этом для недопущения роста цен на уголь в местах реализации приняты меры по обеспечению его бесперебойной транспортировки и ограничению вывоза за пределы страны автомобильным транспортом (на 6 месяцев).

Кроме того, для удобства граждан прорабатываются варианты реализации твердого топлива через популярные маркетплейсы и банковские приложения. В этом направлении одним из крупнейших банков страны уже запущен пилотный проект в Костанайской области.