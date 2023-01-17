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KMG и Abu Dhabi Ports Company разработают альтернативный маршрут экспорта нефти в Азербайджан

Казахстан Материалы 17 января 2023 17:12 (UTC +04:00)
KMG и Abu Dhabi Ports Company разработают альтернативный маршрут экспорта нефти в Азербайджан

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Эмин Севдималиев
Эмин Севдималиев
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БАКУ /Trend/ - «КазМунайГаз» и Abu Dhabi Ports Company договорились о создании совместного предприятия для оказания оффшорных услуг нефтегазовым проектам на Каспии.

Об этом сообщил Trend источник в «КазМунайГаз».

В соответствии с соглашением стороны создадут флот, обеспечивающий шельфовые проекты на Каспии различными типами малотоннажных судов, а также танкерный флот для разработки альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти в сторону Азербайджана через порт Актау.

Это объявление является частью стратегического соглашения, подписанного между «КазМунайГаз» и Abu Dhabi Ports Company в рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, подписывающие документ стороны, изучат возможности создания торгового флота, включая строительство или приобретение контейнерных паромов для транзита из Китая в Европу по Транскаспийскому маршруту, и сухогрузов для участия в грузоперевозках по маршруту Север-Юг.

Генеральный директор «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев выразил уверенность, что опыт Abu Dhabi Ports поможет Казахстану в реализации энергетических, а также транспортных и логистических проектов в стране.

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