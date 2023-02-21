Тенгизшевройл не может начать экспорт нефти по трубопроводу БТД из-за землетрясения в Турции

БАКУ /Trend/ - «Тенгизшевройл», оператор нефтяных месторождений Тенгиз и Королев, не смог начать экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан из-за землетрясения в Турции.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Кевин Лайон, управляющий директор «Тенгизшевройл», отметил, что землетрясение в Турции повлияло на местную инфраструктуру, в том числе на терминал в Джейхане.

Он добавил, что в настоящее время компания не может инициировать пробные поставки, поэтому данный маршрут остается неработающим.

Тенгизшевройл стремился использовать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан для диверсификации имеющихся экспортных возможностей. Chevron владеет 50-процентной долей в Тенгизшевройл, ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc — 25-процентной долей, а национальные нефтегазовая компания «КазМунайГаз» и «Лукарко» — 20-процентной и 5-процентной долей соответственно.