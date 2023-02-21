Из-за форс-мажорных обстоятельств КазТрансОйл еще на начала экспорт нефти по БТД

БАКУ /Trend/ - "КазТрансОйл", казахстанская нефтепроводная компания, оказывающая услуги по транспортировке нефти в феврале не начала транзит углеводородов из порта Актау в Баку с дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Сообщается, что данная задержка связана с тем, что 7 февраля АО "КазТрансОйл" получило уведомление о форс-мажорных обстоятельствах в связи с временной приостановкой погрузочных операций морского терминала Джейхан. В связи с этим экспорт нефти из порта Актау в Баку с дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан был приостановлен.

Согласно информации, речь идет о нефти госкомпании "КазМунайГаз" из ресурсов "Тенгизшевройла" (ТШО), оператора разработки месторождения Тенгиз.

Напомним, что ранее "Тенгизшевройл", оператор нефтяных месторождений Тенгиз и Королев, не смог начать экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан из-за землетрясения в Турции.

Отметим, что Кевин Лайон, управляющий директор "Тенгизшевройл", подчеркнул, что землетрясение в Турции повлияло на местную инфраструктуру, в том числе на терминал в Джейхане, а также добавил, что в настоящее время компания не может инициировать пробные поставки, поэтому данный маршрут остается неработающим.