ACWA Power реализует в Казахстане крупный проект в сфере ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Казахстана, АО "Самрук-Казына" и компания Саудовской Аравии "ACWA Power" подписали соглашение о реализации крупного проекта в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Сообщается, что данное соглашение было подписано во время рабочей поездки Министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова совместно с Председателем Правления АО "Самрук-Казына" Алмасадамом Саткалиевым в город Эр-Рияд (Королевство Саудовская Аравия) 1 марта 2023 года.

Подписанное соглашение направлено на финансирование, строительство, эксплуатацию и развитие ветровой электростанции общей мощностью 1 ГВт, строительство которой планируется начать в 2025 году в Жетысу.

Ожидается, что реализация проекта позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных Концепцией перехода Казахстана к "зеленой" экономике, создать новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции, а также увеличить генерацию "зеленой" электроэнергии в стране.