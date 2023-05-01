Токаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с отмечаемым в понедельник Днем единства народа Казахстана, подчеркнув, что единство различных национальностей является бесценным богатством страны и прочной основой государственности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности. Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов. Сегодня все наши граждане чувствуют сопричастность к прошлому, настоящему и будущему, у нас общие ценности и идеалы. Мы все принадлежим к одной большой семье, единой казахской нации", - говорится в поздравлении лидера страны, которое опубликовала его пресс-служба.

По словам Токаева, поступательный прогресс в Казахстане зависит от успеха проводимых реформ. "Достичь поставленных масштабных целей мы сможем только благодаря нашему нерушимому единству. Народная мудрость гласит: начало счастья - согласие. Этот завет предков выступает одним из главных приоритетов в построении справедливого Казахстана. Мы будем последовательно созидать гармоничное общество, основанное на принципах равенства и справедливости", - отметил он.