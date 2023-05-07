Казахстан сможет импортировать технику из Чехии по более низким ценам

БАКУ /Trend/ - Соглашение о сотрудничестве, подписанное между Банком развития Казахстана (БРК) и чешской компанией EGAP (Корпорация экспортных гарантий и страхования), должно послужить инструментом поддержки в развитии взаимного бизнеса между Чешской Республикой и Казахстаном.

Об этом Trend сказал официальный представитель EGAP Ян Черни.

"Это соглашение позволяет более эффективно смягчать риски, связанные с бизнес-операциями между этими двумя странами, особенно в случае сделок с капитальными товарами", - сказал он.

По его словам, во многих случаях экспорт из Чешской Республики сопровождается рисками, в основном корпоративными, что приводит к значительно более высокой ставке страхового взноса финансирования, как это было бы в случае с БРК.

"Это соглашение также предоставит казахстанским компаниям и производителям возможность импортировать технику из Чешской Республики по более доступным ценам", - сказал Ян Черни.

Чешская Республика обладает солидным опытом в машиностроении, транспортных технологиях, энергетическом секторе, строительстве и производстве, включая производственные машины для многих отраслей, от горнодобывающей промышленности до текстильной и сельскохозяйственной.

Кроме того, представитель EGAP отметил, что поскольку БРК хорошо знаком с местным рынком, это соглашение может помочь Чешской Республике минимизировать риски, связанные с удовлетворенностью клиентов.

"Технологии, импортируемые из Чешской Республики, открывают новые возможности для казахстанских компаний для производства продукции с более высокой добавленной стоимостью и в целом открывают обмен товарами между обеими странами, а также поддерживают новые экспортные поставки в другие страны. Чешская машиностроительная промышленность, технологии и транспортные продукты традиционно отличаются высоким качеством по доступным ценам, и это также является аспектом, который можно принять во внимание, помимо эффективного сотрудничества EGAP и БРК", - сказал он.

Что касается сотрудничества с другими казахстанскими компаниями, EGAP также подписала меморандум о взаимопонимании с казахстанским экспортно–кредитным агентством "KazakhExport" для развития сотрудничества во взаимной предпринимательской деятельности.

По словам представителя EGAP, помимо Казахстана, EGAP также работает в Азербайджане и Узбекистане. С Азербайджаном, как он отметил, EGAP имел крупную сделку по страхованию финансирования проекта железнодорожной инфраструктуры.

Во время казахстано-чешского бизнес-форума, который прошел в Астане 25 апреля, крупные чешские компании подписали соглашения и меморандумы с казахстанскими компаниями и правительством. Среди этих компаний была и EGAP.