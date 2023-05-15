Казахстанский фонд "Самрук-Казына" запустил новый газопровод близ Актау

БАКУ /Trend/ - Казахстанский фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" запустил новый подземный газопровод высокого давления протяженностью 60 км в Мангистауской области, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу "Самрук-Казына".

Газопровод соединяет село Курык с местностью "Сарша" и курортной зоной "Теплый пляж" близ Актау. Работы выполнила компания "КазТрансГаз Аймак", входящая в группу "Самрук-Казына". Новый газопровод обеспечит чистым топливом не только новую курортную зону, но и сам областной центр.

Кроме того, газоснабжение приморских районов поможет развить их курортный потенциал. Это особенно важно, учитывая растущий туристический поток в Мангистаускую область.

Также газоснабжение будет способствовать развитию таких областей, как опреснение воды и сельское хозяйство.