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Казахстанский фонд "Самрук-Казына" запустил новый газопровод близ Актау

Казахстан Материалы 15 мая 2023 09:06 (UTC +04:00)
Казахстанский фонд "Самрук-Казына" запустил новый газопровод близ Актау

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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БАКУ /Trend/ - Казахстанский фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" запустил новый подземный газопровод высокого давления протяженностью 60 км в Мангистауской области, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу "Самрук-Казына".

Газопровод соединяет село Курык с местностью "Сарша" и курортной зоной "Теплый пляж" близ Актау. Работы выполнила компания "КазТрансГаз Аймак", входящая в группу "Самрук-Казына". Новый газопровод обеспечит чистым топливом не только новую курортную зону, но и сам областной центр.

Кроме того, газоснабжение приморских районов поможет развить их курортный потенциал. Это особенно важно, учитывая растущий туристический поток в Мангистаускую область.

Также газоснабжение будет способствовать развитию таких областей, как опреснение воды и сельское хозяйство.

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