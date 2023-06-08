Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)

Казахстан Материалы 8 июня 2023 09:06 (UTC +04:00)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

АСТАНА /Trend/ - Стартовал Астанинский международный форум, сообщает в четверг Trend.

Под патронажем Президента Касым-Жомарта Токаева состоится мероприятие высокого уровня, посвященное центральной теме "Решение проблем посредством диалога: на пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу".

Цель форума - предоставить делегатам из правительств, международных организаций, деловых кругов и научных кругов платформу для участия в конструктивном диалоге и изучения стратегий решения текущих глобальных проблем. Ключевыми темами, на которых будет сосредоточено внимание, станут изменение климата, дефицит продовольствия и проблемы энергетической безопасности.

Это престижное мероприятие соберет более 1000 участников и гостей из разных уголков мира. Среди известных личностей, которые примут в нем участие, Тамим Бен Хамад Аль Тани, Эмир Государства Катар, Садыр Жапаров, Президент Кыргызстана, Желька Цвиянович, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины и многие другие. Форум направлен на развитие международного сотрудничества и установление новых глобальных партнерств.

В течение двух дней форум будет поощрять всех участников поделиться своим видением решения проблем по четырем ключевым направлениям: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивое развитие, энергетика и изменение климата, а также экономика и финансы. Эти принципы формируют основу комплексной программы, включающей более 40 панельных сессий, кабинетных дискуссий и дополнительных параллельных мероприятий.

Астанинский международный форум представляет собой важную возможность для мирового сообщества собраться вместе, обменяться идеями и изучить инновационные подходы к преодолению насущных проблем, стоящих сегодня перед мировым сообществом.

Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Стартовал Астанинский международный форум (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости