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Астанинский международный форум продолжает свою работу (ФОТО)

Казахстан Материалы 9 июня 2023 08:17 (UTC +04:00)
Астанинский международный форум продолжает свою работу (ФОТО)

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АСТАНА /Trend/ - Астанинский международный форум (AIF 2023) продолжил свою работу в Конгресс-центре, сообщает Trend.

В ходе второго дня мероприятия состав известных спикеров примет участие в панельных дискуссиях, охватывающих широкий спектр тем. Эти дискуссии будут охватывать такие жизненно важные темы, как энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии, цифровизация и финансы, транспортное сообщение, стратегии достижения углеродной нейтральности и методы стимулирования развития бизнеса.

Под патронажем Президента Касым-Жомарта Токаева это мероприятие высокого уровня посвящено теме "Решение проблем посредством диалога: на пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу".

Астанинский международный форум предлагает мировому сообществу ценную платформу для объединения, обмена мнениями и поиска новаторских решений неотложных проблем, с которыми сталкивается глобальное сообщество.

Астанинский международный форум продолжает свою работу (ФОТО)
Астанинский международный форум продолжает свою работу (ФОТО)
Астанинский международный форум продолжает свою работу (ФОТО)
Астанинский международный форум продолжает свою работу (ФОТО)
Астанинский международный форум продолжает свою работу (ФОТО)
Астанинский международный форум продолжает свою работу (ФОТО)
Астанинский международный форум продолжает свою работу (ФОТО)
Астанинский международный форум продолжает свою работу (ФОТО)
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