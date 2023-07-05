Нидерландская ING о прогнозе по росту экономики Казахстана до 2026 г.

БАКУ /Trend/ - Аналитики нидерландской ING прогнозируют рост ВВП Казахстана в 2023 году на уровне 4,7 процента, сообщает Trend.

Согласно прогнозу ING, рост ВВП Казахстана в 2024 году составит четыре процента.

На 2025 год компания прогнозирует рост ВВП Казахстана также на уровне четырех процентов.

Таким образом, согласно прогнозам ING, в 2023-2025 годах среднегодовой рост экономики Казахстана составит 4,2 процента.

Напомним, что ВВП Казахстана по итогам 2022 года вырос на 3,2 процента и составил 220,5 миллиарда долларов США.

В январе - декабре 2022 года ВВП на душу населения в Казахстане составил 11 494,3 доллара.

ING Group - нидерландская многонациональная корпорация, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Амстердаме. Основными направлениями ее деятельности являются розничные банковские услуги, прямые банковские услуги, коммерческие банковские услуги, инвестиционные банковские услуги, оптовые банковские услуги, частные банковские услуги, управление активами и страховые услуги.