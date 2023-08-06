Игры стран СНГ в 2026 году пройдут в Алма-Ате

БАКУ /Trend/ - Четвертые Игры стран СНГ пройдут в казахстанском городе Алма-Ата в 2026 году.

Об этом сообщил заместитель министр спорта РФ Алексей Морозов, передает Trend.

"На заседании совета единогласно приняли решение о присвоении званий "Спортивная столица СНГ" в 2025 году городу Гянджа в Азербайджане, а в 2026 году - городу Алма-Ата в Казахстане. В 2025 году Гянджа примет III Игры стран СНГ, город готовит большой праздник для спортсменов, поэтому вполне справедливо, что весь год Гянджа будет носить звание спортивной столицы содружества. А в 2026 году этот статус заслуженно перейдет к Алма-Ате, неоднократно принимавшей крупные спортивные соревнования мирового и континентального масштаба", - сказал Морозов.