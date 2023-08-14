КазМунайГаз снижает стоимость дизтоплива для фермеров

КазМунайГаз снижает стоимость дизельного топлива для отечественных фермеров. Об этом сообщили в понедельник Trend в компании.

В рамках исполнения поручения премьер-министра Казахстана, а также реализации государственной политики по поддержке казахстанских сельхозтоваропроизводителей (СХТП) для проведения осенне-полевых работ АО НК «КазМунайГаз» снизил стоимость дизельного топлива до 238 тг/литр c учетом доставки до регионов.

Таким образом, с учетом маржи региональных топливных операторов, рекомендованной Министерством энергетики РК на уровне 12 тг/литр, предельная стоимость «льготного» дизтоплива не должна превышать 250 тг/литр. Это на 45 тг дешевле его рыночной стоимости (295 тг/литр).

Всего графиком закрепления областей за нефтеперерабатывающими заводами в период проведения осенне-полевых работ 2023 г., утвержденным министерством энергетики РК, предусмотрены поставки 426 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. При этом в июле месяце на нужды СХТП уже поставлено 90 тыс. тонн ДТ: таким образом были выполнены все поступившие заявки фермеров на дизельное топливо.