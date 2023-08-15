Рост ВВП Казахстана в январе - июле составил 4,8%

БАКУ /Trend/ - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров сообщил, что в период с января по июль текущего года экономика Казахстана продемонстрировала увеличение ВВП на 4,8%, передает Trend.

Он также подчеркнул, что рост в реальном секторе составил 4,6%, а в области услуг - 4,7%. Положительная динамика заметна во всех ключевых отраслях, при этом особенно высокие показатели демонстрируют сферы строительства, торговли и информационно-коммуникационных услуг.

Алибек Куантыров также отметил, что инвестиции в основной капитал увеличились на 12,4%. При этом приток инвестиций заметно вырос в таких областях, как транспорт и складирование (+57,7%), образование (+24,3%), торговля (+22,6%), сельское хозяйство (+21,3%) и промышленность (+9%).