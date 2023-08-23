Президент Казахстана примет участие в саммите стран БРИКС в формате видеосвязи

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 августа примет участие в XV саммите стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в формате видеосвязи. Саммит состоится в Йоханнесбурге, сообщили в пресс-службе президента Казахстана, передает Trend.

Сообщается, что по приглашению президента Южной Африки Сирила Рамапосы Касым-Жомарт Токаев будет выступать на заседании в роли председателя Шанхайской организации сотрудничества.

Отметим, что саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.