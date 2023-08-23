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Президент Казахстана примет участие в саммите стран БРИКС в формате видеосвязи

Казахстан Материалы 23 августа 2023 07:56 (UTC +04:00)
Президент Казахстана примет участие в саммите стран БРИКС в формате видеосвязи

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 августа примет участие в XV саммите стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в формате видеосвязи. Саммит состоится в Йоханнесбурге, сообщили в пресс-службе президента Казахстана, передает Trend.

Сообщается, что по приглашению президента Южной Африки Сирила Рамапосы Касым-Жомарт Токаев будет выступать на заседании в роли председателя Шанхайской организации сотрудничества.

Отметим, что саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

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