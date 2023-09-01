Казахстан увеличит экспорт IT-услуг

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует довести экспорт IT-услуг до 1 миллиарда долларов к 2026 году.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил в своем обращении к народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, этому будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями.

"Перед нами стоит стратегически важная задача – превратить Казахстан в IT-страну. Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются – мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха", - сказал глава государства.

Токаев отметил, что объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. До конца текущего года этот показатель может достичь 500 миллионов долларов.

"Но и это не предел", - добавил он.

Как сообщалось ранее, рост экспорта сектора ИКТ намечен в новом правительственном плане, который будет действовать до 2027 года.