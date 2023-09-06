Президент Албании совершит визит в Казахстан

БАКУ /Trend/ - 6-8 сентября 2023 года по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президент Албании Байрам Бегай с официальным визитом посетит Казахстан, передает в среду Trend.

Как сообщили в пресс-службе главы Казахстана, завтра в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Наряду с двусторонней повесткой дня президенты обменяются мнениями по международной и региональной ситуации.