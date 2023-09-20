БАКУ /Trend/ - Мажилис парламента Казахстана ратифицировал Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в министерстве национальной экономики Казахстана.

Представляя законопроект на пленарном заседании, министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что в условиях нынешней глобальной геополитической нестабильности диверсификация внешних связей Казахстана является одной из главных целей.

"В качестве доказательства мы продолжаем работать над активизацией сотрудничества во всех сферах, способных обеспечить устойчивый рост в отраслях экономики. В этой связи, помимо двустороннего сотрудничества, мы активно взаимодействуем в рамках многосторонних площадок, в том числе в рамках Организации тюркских государств", - подчеркнул Куантыров.

По его словам, задача стран ОТГ - создавать комфортные условия для привлечения инвестиций в передовые отрасли экономики, стимулировать появление новых технологий, их активное внедрение. Одним из основных приоритетов в этом направлении стало создание Тюркского инвестиционного фонда.

Тюркский инвестиционный фонд – это первый совместный финансовый институт экономической интеграции тюркского мира. Его целью является содействие экономическому развитию государств-участников ОТГ за счет расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.

«Фонд будет выполнять следующие функции посредством инвестиционной деятельности – финансирование проектов малых и средних предприятий, поддержка создания и модернизация физической и цифровой инфраструктуры, поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и "зеленую" экономику. Важно отметить, что данные проекты, в первую очередь, позволяют создать новые рабочие места и диверсифицировать экономику Казахстана», - сказал министр.

Уставный капитал фонда делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью $350 млн, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью $150 млн. На каждое государство приходится по $70 млн оплаченных акций.

«Принятие закона позволит стать Казахстану как активному участнику тюркского мира полноправной страной-создателем тюркской международной финансовой организации, получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии МСБ, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество в рамках и за пределами региона ОТГ», - заключил глава ведомства.