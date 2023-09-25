Экспорт из Казахстана в страны СНГ достиг $9,2 млрд

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия 2023 года товарооборот стран СНГ составил $20,6 млрд, что на 4,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($19,8 млрд), передает Trend.

Экспорт из Казахстана в страны СНГ за январь-июль 2023 года вырос на 19,4% и достиг $9,2 млрд.

Транзитный потенциал в рамках СНГ это один из главных стратегических ресурсов, который положительно влияет на экономики стран.

Эффективному взаимодействию в периметре стран Содружества во многом способствует реализация Договора о зоне свободной торговли СНГ и Соглашения о свободной торговле услугами.