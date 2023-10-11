Казахстан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в различных сферах

БАКУ /Trend/ - В администрации (акимате) области Абай Казахстана прошла встреча с делегацией Тарбагатайского округа из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики, сообщили в пресс-службе акимата, передает Trend.

Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов.

В ходе встречи также состоялось подписание меморандума о сотрудничестве и реализации проектов. Основные области сотрудничества включают в себя сельское хозяйство, энергетику, развитие сферы туризма, коммерческие и экономические отношения, расширение перевозок через границы, развитие электронной коммерции и улучшение транспортной инфраструктуры.

Сотрудничество между областью Абай и Китаем активно развивается, и в 2023 году общий объем товарооборота достиг 250 миллионов долларов. Отмечается, что из этой суммы 169,6 миллиона долларов приходится на экспорт, а 80,4 миллиона долларов на импорт.