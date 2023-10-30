В Казахстане будет создан НИИ Каспийского моря

БАКУ /Trend/ - В Казахстане будет создан Научно-исследовательский институт (НИИ) Каспийского моря.

Как передает в понедельник Trend, министерством водных ресурсов и ирригации страны разработан соответствующий проект постановления.

Институт будет исследовать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.

Кроме того, институт будет предоставлять объективную и независимую информацию по всем направлениям экосистемы Каспийского моря. Полученные данные послужат основанием для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами. Создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.