Токаев поздравил Эрдогана со 100-летием Турецкой Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со 100-летием Турецкой Республики.

Как передает в пятницу Trend, об этом Токаев заявил во вступительной речи на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

"Рад приветствовать вас в Казахстане, который является родным очагом тюркских народов! Прежде всего, я хотел бы поздравить уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана и наших турецких братьев со 100-летием Турецкой Республики", - сказал он.

По его словам, многовековая история Анатолии знает много успехов и великих достижений.

"Благодаря выдающимся личностям, сегодня Турция стала сильным государством, пользующимся влиянием во всем мире", - подчеркнул Токаев.

Кроме этого, он также поблагодарил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Выражаю особую благодарность действующему председателю организации, Президенту Узбекистана уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за большой вклад в укрепление сотрудничества тюркских стран", - добавил Токаев.