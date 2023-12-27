В Казахстане самый высокий уровень заболеваемости корью в Европе и Центральной Азии - ЮНИСЕФ

БАКУ /Trend/ - В период с января по начало декабря 2023 года в Европе и Центральной Азии был зарегистрирован 30 601 подтвержденный случай кори по сравнению с 909 случаями в течение 2022 года, что означает увеличение на 3266 процентов.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в докладе ЮНИСЕФ по распространению кори в Европе и Центральной Азии.

Данные также указывают на наметившуюся в последнее время тенденцию к усугублению ситуации: в период с октября по ноябрь 2023 года уровень заболеваемости корью в Европе и Центральной Азии почти удвоился. Ожидается, что из-за снижения иммунитета населения рост числа случаев заболевания в этом регионе продолжится.

Так, согласно последним данным ЮНИСЕФ, наиболее высокий уровень заболеваемости корью зарегистрирован в Казахстане: 69 случаев на 100 000 населения, или в общей сложности 13 254 случая. На втором месте по количеству случаев заболевания корью находится Кыргызстан: 58 случаев на 100 000 населения, или в общей сложности 3 811 случаев. В Румынии, которая на прошлой неделе объявила о национальной вспышке кори, зарегистрировано 9,6 случая на 100 000 населения, или в общей сложности 1855 случаев.

Как отмечает ЮНИСЕФ, корь оказывает разрушительное воздействие на здоровье детей, а иногда приводит и к летальному исходу. Она влечет за собой долговременное ослабление иммунной системы детей, делая их более уязвимыми к другим инфекционным заболеваниям, в том числе к пневмонии.