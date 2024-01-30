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В Казахстане произошел взрыв в доме, шесть человек пострадали

Казахстан Материалы 30 января 2024 01:33 (UTC +04:00)
В Казахстане произошел взрыв в доме, шесть человек пострадали

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, в поселке Ботакара в Карагандинской области Казахстана произошел взрыв газового баллона в двухэтажном жилом доме с 12 квартирами, что привело к частичному обрушению второго этажа, сообщил начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, передает Trend.

Согласно информации, шесть человек были извлечены из-под завалов и доставлены в центральную больницу поселка Ботакара. Поисковые работы продолжаются.

Начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов сказал, что область обрушения еще устанавливается, а на месте происшествия работает штаб из 45 человек и 13 единиц техники.

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