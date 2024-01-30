В Казахстане произошел взрыв в доме, шесть человек пострадали

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, в поселке Ботакара в Карагандинской области Казахстана произошел взрыв газового баллона в двухэтажном жилом доме с 12 квартирами, что привело к частичному обрушению второго этажа, сообщил начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, передает Trend.

Согласно информации, шесть человек были извлечены из-под завалов и доставлены в центральную больницу поселка Ботакара. Поисковые работы продолжаются.

Начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов сказал, что область обрушения еще устанавливается, а на месте происшествия работает штаб из 45 человек и 13 единиц техники.