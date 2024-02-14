В AsstrA рассказали об обеспечении бесперебойности перевозок по Среднему коридору (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), известный также как Средний коридор является амбициозным и перспективным проектом.

Об этом сказала в среду Trend директор AsstrA в Казахстане Рамиля Ахметова.

"С учетом изменений в мировом грузопотоке и нестабильной геополитической ситуации наблюдается рост активного использования данного маршрута в международных грузоперевозках. По нему грузы из Европейского союза направляются в порты Грузии, откуда они доставляются на авто или по железной дороге до порта Алят (Азербайджан), далее через ж/д переправу до портов Курык или Актау", - отметила она.

По словам Ахметовой, маршрут соединяет Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее через Черное море, и предлагает альтернативу традиционным путям. Международные логистические компании, соблюдая требования грузоотправителей, а также санкционные ограничения, выбирают данный маршрут, несмотря на то, что пока это может увеличивать стоимость перевозки в 1,5 раза.

"Стоит отметить, что пропускная способность ряда участков этого маршрута ограничена, и в связи с этим возникают трудности. В AsstrA, чтобы минимизировать риски, мы внедряем практику присутствия наших агентов на критических участках. А также тщательно контролируем процесс оформления документов, чтобы обеспечить бесперебойность и эффективность перевозок", - подчеркнула Рамиля Ахметова.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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