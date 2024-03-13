ЕБРР о проектах по поддержке регулярности грузопотоков по Казахстану и ТМТМ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал ряд проектов в Казахстане, которые способствуют регулярности грузопотоков по стране и по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, или Средний коридор).

Об этом сказал Trend директор ЕБРР по Казахстану Хусейн Озхан.

"Казахстан является девятой по величине территории страной в мире. Создание новой или модернизация существующей инфраструктуры, способной справиться с ростом грузопотоков — непростая задача. ЕБРР на протяжении многих лет работает с ключевыми компаниями государственного и частного секторов страны (например, "Казахстанские железные дороги" - КТЖ) над повышением эффективности их деятельности и оптимизацией структуры перевозок. В прошлом году ЕБРР подписал ряд проектов в Казахстане, которые способствуют регулярности грузопотоков по стране и по ТМТМ", - сказал Озхан.

По его словам, транспортировка транзитных грузов через Казахстан зачастую начинается от города Хоргос на границе с Китаем. Затем грузы проходят через крупнейший город страны Алматы с его перегруженным движением.

"Здесь находится крупнейший в Казахстане частный оператор подвижного состава "Исткомтранс". Кредит ЕБРР в размере 40 млн долларов США (36,9 млн евро) поможет "Исткомтрансу" расширить мощности по обслуживанию контейнеров на одном из самых перегруженных узлов и обеспечить бесперебойную работу железнодорожного парка, который составляет около 8 процентов от общего подвижного состава страны. Средства также пойдут на развитие логистического центра "Жетыген", приобретение до 250 новых вагонов и обслуживание существующих. Расположенный недалеко от границы модернизированный логистический хаб станет важным узлом Транскаспийского коридора", - сказал Озхан.

Он отметил, что в 2023 году ЕБРР также предоставил кредит в размере 25 миллионов евро одной из быстрорастущих местных логистических компаний AtasuGroup и кредит в 2,8 миллиона евро компании "Темирсервис Астана", которая управляет железнодорожной инфраструктурой и железнодорожными путями вокруг столицы.

"Это динамичные и быстро развивающиеся частные логистические компании. Средства банка будут направлены на повышение их эффективности и способствовать большей надежности поставок и распределения товаров для региональных и внутренних нужд. ЕБРР повысил финансовую и операционную устойчивость компании КТЖ, инвестировав до 100 миллионов евро в ее еврооблигации. Инвестиции помогут казахстанскому государственному железнодорожному оператору реализовать ряд антикризисных мер, включая реорганизацию транзитных грузовых операций", - сказал Хусейн Озхан.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.