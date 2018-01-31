ГНС Кыргызстана в 2017 году не выполнил план по сбору налогов

За 2017 год Государственной налоговой службой (ГНС) КР собрано 73 млрд 461,3 млн сомов налогов и платежей. Об этом на коллегии ведомства сообщил заместитель председателя ГНС КР Кубанычбек Кулматов, передает Kabar.

Он отметил, что установленный план выполнен на 97,7 % или недопоступило 1,7 млрд сомов.

При этом в республиканский бюджет поступило 59 млрд 954,4 млн сомов налогов при прогнозе 61 млрд 576,9 млн сомов.

План выполнен на 97,4%, или недопоступило 1,6 млрд сомов. По сравнению с 2016 годом сборы в республиканский бюджет увеличились на 5 млрд 641,5 млн сомов, или на 10,4%.

Несмотря на невыполнение плана-прогноза государственного бюджета, налоговым органам удалось в значительной степени увеличить сборы по сравнению с 2016 годом – поступление налогов увеличилось на 5 млрд 648,6 млн сомов, или на 8,3 %. При этом без учета поступлений по налогу с продаж (по которому были предоставлены освобождения) сбор налогов увеличился на 7 млрд 628,4 млн сомов, или на 12,3%.

Прогнозные показатели по налогам не обеспечили ряд территориальных налоговых органов. В том числе управление ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по г.Бишкек и Чуйской области, налоговые органы по Ленинскому, Свердловскому, Жумгальскому, Таласскому районам и по городу Талас.

По итогам коллегии решено рассмотреть ответственность руководителей этих налоговых органов.

При этом в 2017 году отмечалось перевыполнение плана-прогноза по ряду налогов. В том числе налог на движимое имущество выполнен на 109,3%, налог на недвижимое имущество – на 106,6%, земельный налог – на 108%, налог на валовой доход от Кумтор – на 108,4%. Акциз на импорт из ЕАЭС исполнен на 102,4%, налог на доходы золотодобывающих компаний – на 119,8%, налог за пользование недрами – на 101,9% и неналоговые поступления – на 150,8%.

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