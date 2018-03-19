Президенты Кыргызстана и Казахстана поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах

19 марта 2018 08:06 (UTC+04:00)

Президенты Кыргызстана и Казахстана Сооронбай Жээнбеков и Нурсултан Назарбаев поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщают агентства Kabar и Kazinform.

«Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Российской Федерации!

Ваша убедительная победа на прошедших президентских выборах является ярким свидетельством всенародного доверия лично Вам и выбранному Вами курсу на всестороннее развитие и укрепление всех сфер жизнедеятельности российского государства, упрочение позиции России на международной арене и обеспечение региональной и глобальной безопасности.

С чувством глубокого удовлетворения отмечаю высокий уровень союзничества и стратегического партнёрства между Кыргызстаном и Россией. Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее углублять кыргызско-российское взаимовыгодное сотрудничество в русле традиционной дружбы и доверия.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и успехов на высшем государственном посту, а всему народу России – мира и процветания!», - говорится в поздравительном письме Жээнбекова.

Президент Казахстана в свою очередь отметил, что убедительная победа на выборах является свидетельством очередной высокой оценки народом России огромного вклада Владимира Путина в развитие своей страны и дело продвижения ее национальных интересов.

«Под Вашим эффективным руководством Россия уверенно идет вперед по пути масштабных политических и экономических реформ, повышения социального благополучия населения и активного участия в решении актуальных глобальных и региональных проблем.

Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие традиционно дружественных и добрососедских отношений между нашими странами, которые служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества.

Казахстан нацелен на продолжение расширения связей с Россией, как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза во благо двух наших народов.

При этом я высоко ценю и дорожу нашей дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании.

Убежден, что наша дальнейшая совместная работа будет и впредь служить надежным фундаментом успешного диалога Астаны и Москвы по всему спектру нашего многогранного сотрудничества», - говорится в поздравлении Нурсултана Назарбаева.

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